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Путин уволил послов России в Латвии и Эстонии

Президент России Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии
Посол России в Латвии Ванин и посол России в Эстонии Липаев освобождены от занимаемых должностей. Зимой этого года они покинули страны в связи с понижением уровня дипломатических отношений
Михаил Ванин
Михаил Ванин (Фото: РИА Новости)

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева. Указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце января МИД Латвии объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией с 24 февраля. Глава латышского ведомства Эдгарс Ринкевичс заявил, что Ванин должен покинуть страну до этой даты.

МИД России в январе заявил, что Москва в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Эстонии понижает дипломатический уровень с Таллином. Послу этой страны было предписано покинуть Россию 7 февраля.

На этом фоне МИД Эстонии сообщил, что посол России в Таллине также должен будет покинуть республику. Липаев уехал из Эстонии 7 февраля.

Путин 20 февраля подписал указ о присвоении Липаеву, возглавлявшему дипмиссию в Эстонии, ранга чрезвычайного и полномочного посла. С 2018 года у него был ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Ванин возглавлял российскую дипмиссию в Латвии с сентября 2021 года, Липаев был послом России в Эстонии с декабря 2021 года.

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После начала российской спецоперации на Украине Эстония закрыла свое генконсульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове. В середине августа 2022 года посольство в Москве также приостановило прием заявлений на получение виз. При этом Эстония была единственной страной Прибалтики, которая не стала понижать уровень дипотношений с Россией.

Литва приняла соответствующее решение в апреле 2022 года. Вильнюс понизил уровень дипломатических отношений с Россией, отозвала посла из Москвы и предписала главе российской дипмиссии покинуть страну. Вслед за Вильнюсом о решении понизить уровень отношений с Москвой объявила Латвия. Тем не менее Рига не уточнила, означало ли это отзыв посла.
 

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Виктория Громова Виктория Громова
Россия Латвия Эстония послы Владимир Путин
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