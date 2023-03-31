Путин уволил послов России в Латвии и Эстонии
Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей послов в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева. Указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце января МИД Латвии объявил о решении понизить уровень дипотношений с Россией с 24 февраля. Глава латышского ведомства Эдгарс Ринкевичс заявил, что Ванин должен покинуть страну до этой даты.
МИД России в январе заявил, что Москва в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Эстонии понижает дипломатический уровень с Таллином. Послу этой страны было предписано покинуть Россию 7 февраля.
На этом фоне МИД Эстонии сообщил, что посол России в Таллине также должен будет покинуть республику. Липаев уехал из Эстонии 7 февраля.
Путин 20 февраля подписал указ о присвоении Липаеву, возглавлявшему дипмиссию в Эстонии, ранга чрезвычайного и полномочного посла. С 2018 года у него был ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.
Ванин возглавлял российскую дипмиссию в Латвии с сентября 2021 года, Липаев был послом России в Эстонии с декабря 2021 года.
После начала российской спецоперации на Украине Эстония закрыла свое генконсульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове. В середине августа 2022 года посольство в Москве также приостановило прием заявлений на получение виз. При этом Эстония была единственной страной Прибалтики, которая не стала понижать уровень дипотношений с Россией.
Литва приняла соответствующее решение в апреле 2022 года. Вильнюс понизил уровень дипломатических отношений с Россией, отозвала посла из Москвы и предписала главе российской дипмиссии покинуть страну. Вслед за Вильнюсом о решении понизить уровень отношений с Москвой объявила Латвия. Тем не менее Рига не уточнила, означало ли это отзыв посла.