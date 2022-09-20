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Пандемия коронавируса ,  
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Путин извинился, что не смог плотно пообщаться с послами из-за пандемии

Путин заявил, что не смог дольше общаться с послами 24 стран из-за «рейтингов пандемии»
Президент принял верительные грамоты у иностранных послов и выразил сожаление, что «растущие рейтинги пандемии» не дали ему «более основательно» с ними пообщаться

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Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот извинился перед послами за то, что из-за пандемии не смог уделить общению с ними больше времени. В мероприятии участвовали дипломаты из Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Демократической Республики Конго, Египта, Кипра, Колумбии, Кувейта, Ливии, Мали, Молдавии, Монголии, Непала, Новой Зеландии, Португалии, Сенегала, Сербии, Судана, Танзании, Уганды, Уругвая, Филиппин, Южной Кореи, Португалии, Новой Зеландии, Сербии и других государств. Трансляцию вел канал «Россия 1».

В обращении к послам Путин затронул геополитические проблемы, такие как «кардинальная трансформация всей архитектуры международных отношений» и формирование многополярного мира. Он раскритиковал западные санкции против России, отметив, что ЕС до сих пор не ответил на российское предложение о бесплатной передаче нуждающимся странам 300 тыс. т удобрений, что является «верхом цинизма».

Затем президент дал краткую характеристику отношениям России с каждым из представленных государств, в том числе четырех «недружественных» — Новой Зеландии, Кипра, Португалии и Южной Кореи. Он выразил надежду, что работа дипломатов в России будет интересной, и пожелал им удачи.

После окончания речи президент сказал: «К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется».

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Подъем заболеваемости COVID-19 в России начался в июле, после того как власти сняли федеральные карантинные ограничения. В Роспотребнадзоре ухудшение ситуации объяснили распространением более заразных, но вызывающих менее тяжелое течение заболевания вариантов омикрон-штамма и возвращать ограничения не стали. 20 сентября в стране было выявлено 46,4 тыс. новых случаев заражения, госпитализировали 4651 человека.

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Путин в ноябре прошлого года прошел ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт», после чего получил дополнительную, экспериментальную вакцину в назальной форме.

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Владимир Путин послы коронавирус

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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