Путин на следующей неделе проведет «большое заседание» Совбеза

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности, заявил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кроме того, глава государства посетит один из российских регионов, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин». Какой именно, пресс-служба президента объявит позже.

Путин также встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В 2021 году Минск и Москва договорились осуществлять 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах.

В начале февраля Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета. «На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы», — сообщала пресс-служба белорусского лидера.