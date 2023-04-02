Корреспондентов двух французских газет выслали из Буркина-Фасо

Уагадугу, Буркина-Фасо (Фото: Assane Ouedraogo / EPA / ТАСС)

Власти Буркина-Фасо выслали из страны корреспондентов французской газеты Libération и африканского подразделения Monde, сообщили редакции изданий.

Из республики депортировали журналистку Monde Софи Дусе и корреспондента Libération Аньеса Февра. 31 марта их вызвали в Управление государственной безопасности, где военный допрашивал каждого более часа. После этого журналистов отпустили.

Вечером того же дня домой к Февру пришел тот же сотрудник управления в гражданской одежде и сообщил, что журналист должен покинуть страну в течение 24 часов. В субботу утром тот же военный пришел к Дюсе и уведомил ее о депортации, объяснив это «приказом властей». Никаких других причин высылки журналистам не сообщили.

Депортация последовала за публикацией в Libération расследования, связанного с кадрами убийства солдатом детей и подростков. Депортацию журналистки в издании назвали необоснованным решением и «еще одной попыткой правящей хунты заставить замолчать независимые СМИ, как иностранные, так и местные».

Осенью прошлого года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, в результате которого капитан Ибрагим Траоре с группой военных сверг подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, захватившего власть в январе. Часть страны контролируют боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Вскоре после госпереворота в Буркина-Фасо запретили работу радио RFI и телеканала France 24. Редакции обвинили в распространении сообщения лидера «Группы поддержки ислама и мусульман» (GSIM, связана с «Аль-Каидой»).