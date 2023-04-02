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Полянский заверил, что Россия будет «честным брокером» в Совбезе ООН

Зампостпреда при ООН Полянский: Россия будет честным брокером как председатель Совбеза ООН

Москва будет таким же «честным брокером» во время своего председательства в Совете безопасности ООН в апреле, каким была и в феврале прошлого года, заявил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, переход председательства в Совбезе ООН к России — подтверждение того, что в организации действует международное право, а не «порядок, основанный на правилах», которым коллективный Запад пытается международное право подменить».

«Любые попытки нас спровоцировать заранее обречены на провал — в отличие от наших бывших западных партнеров мы на международной арене играем честно и не продвигаем «двойные стандарты», — написал Полянский в телеграм-канале.

Он анонсировал пресс-конференцию постпреда России при ООН Василия Небензи 3 апреля, в которой последний представит планы и приоритеты Москвы во время председательства.

Материал дополняется.

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