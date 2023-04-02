Замглавы МИД Польши заявил о неработающем «механизме изоляции» России

Механизм изоляции России в международных организациях не работает должным образом, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире телеканала Republika. Так он прокомментировал председательство России в Совбезе ООН в апреле.

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что действия ООН и Совета Безопасности, в том числе и потому, что на ключевом месте сидит государство-агрессор, государство, нарушающее международное право, ни к чему не приведут», — сказал он (цитата по Polskie Radio).

По словам Яблонского, хотя Польша не является членом Совета безопасности ООН, она будет разговаривать по этому вопросу со своими союзниками.

Председательство в Совбезе ООН, согласно уставу, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому, очередность определяется в английском алфавитном порядке. Россия 1 апреля сменила на этом посту Мозамбик.

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и десяти непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок (на данный момент это Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония). Польша в последний раз входила в Совбез ООН в 2018-2019 годах.

Официально ни один из членов Совбеза ООН не призывал к бойкоту российского председательства. Однако до этого не раз звучали заявления о необходимости исключить Россию из членов СБ. Тем не менее в Белом доме отмечали, что не видят международно-правовых путей для этого.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов СБ ООН, должен получить Нобелевскую премию. По ее словам, сценарий с исключением России «нереализуем», «если мы говорим о праве».

В США высказывали опасения, что Россия «продолжит использовать свое место в СБ для распространения дезинформации, а также попытается отвлечь внимание и оправдать свои действия на Украине».

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Москва будет «честным брокером» во время председательства в СБ ООН, каковым и была в феврале прошлого года. Он счел переход председательства в Собвезе к России подтверждением того, что в ООН действует международное право.