Во Внуково задержали девушку с полкило кокаина в желудке

В московском аэропорту Внуково полиция задержала девушку, перевозившую полкило кокаина в своем желудке, сообщают телеканал РЕН ТВ и «Известия» со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Baza.

Девушка прилетела в Москву 25 января из Стамбула, пишут газета и телеканал. В аэропорту ее задержали таможенники, которые обнаружили у нее в желудке несколько подозрительных свертков общей массой 440 г. Телеграм-канал Baza пишет, что наркотиков было больше — 446 г. Всего в желудке задержанной было 90 свертков, рассказали источники «Известий» и РЕН ТВ.

После задержания девушку отвезли в хирургическое отделение одной из московских больниц, где она находилась до 27 января, отметили собеседники. Свертки, по их словам, вышли из организма задержанной естественным образом.

Девушку зовут Евгения, уточняют издание и телеканал. По информации Baza, ей 23 года. Против нее завели уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (ст. 229.1 УК). По ней предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

В ноябре 2021 года во Внуково также задерживали мужчин, которые перевозили в желудке наркотики. Они были гражданами России, приехавшими из Стамбула. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), всего в их желудках нашли 961 г кокаина в 100 контейнерах циллиндрической формы.