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Путин внес оборот наркотиков спецслужбами в число угроз нацбезопасности

Путин отнес к угрозам нацбезопасности действия иностранных спецслужб по обороту наркотиков
Из числа стран, с которыми Россия сотрудничала в антинаркотической сфере, исключили государства Северной Америки, а среди европейских стран сотрудничество продолжится только с «заинтересованными», следует из указа Путина

Деятельность иностранных спецслужб и экстремистских организаций в области оборота наркотиков признана угрозой национальной безопасности в России. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

Указ вносит изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года.

В перечень угроз российской нацбезопасности внесли действия иностранных спецслужб и экстремистских организаций, включая националистические, по незаконному производству, контрабанде наркотиков и их незаконному распространению в России.

К другим угрозам относятся:

  • попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков;
  • использование Сети для пропаганды наркотиков;
  • сохранение высокого уровня культивации наркосодержащих растений и производства наркотиков опийной группы в Афганистане;
  • увеличение количества случаев потребления лекарств с психоактивным действием без назначения врача.

Помимо этого указ предусматривает работу по совершенствованию в России правовых и организационных механизмов соцреабилитации больных наркоманией и ресоциализации наркопотребителей.

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Государственный антинаркотический комитет теперь будет оценивать риски недостижения результатов реализации стратегии, корректировать план мероприятий и выявлять новые угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков.

Если ранее Россия развивала двустороннее сотрудничество в антинаркотической сфере со странами Европы, Латинской Америки, Африки и Северной Америки, то теперь из их числа исключили североамериканские государства, а также уточняется, что из европейских стран сотрудничество продолжится только с «заинтересованными».

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Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин наркотики иностранные спецслужбы

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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