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Министр обороны Польши не увидел проблемы в польских наемниках на Украине

Глава Минобороны Польши не увидел проблему в участии наемников в конфликте на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Польша не считает проблемой участие польских наемников в военном конфликте на Украине, заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Polsat News.

По его словам, их количество не такое значительное и проблема преувеличена. При этом вице-премьер уклонился от ответа на вопрос об отмене наказания для польских солдат. Уголовным кодексом Польши предусмотрено наказание за наемническую военную службу, запрещенную международным правом (§2 ст. 141 УК, до восьми лет лишения свободы).

С начала военного конфликта на Украине российские власти несколько раз заявляли об участии польских наемников в военных действиях. Так, в ноябре 2022 года Минобороны сообщило об ударах российской армии по пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области. По данным ведомства, в результате были уничтожены до 200 польских военных. В том же месяце член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о скоплении более 5 тыс. польских наемников на запорожском направлении.

Теги
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