В России вступил в силу ГОСТ для алкозамков

ГОСТ для автомобильных алкозамков вступил в силу в России с 1 апреля

Государственный стандарт (ГОСТ) для алкозамков — систем контроля за состоянием водителя — с 1 апреля вступил в силу в России. Стандарт для данных устройств был утвержден Росстандартом в январе 2023 года.

Алкозамок — это прибор, который не позволяет водителю завести машину, пока он не пройдет тестирование на алкотестере. Такие устройства уже несколько лет используются в зарубежных странах, в частности, в США, а также в Швеции, Франции и других странах Евросоюза.

Алкозамок предназначен для выявления паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе, блокировки работы двигателя в момент начала движения при превышении порогового значения и передачи мониторинговой информации на бортовые устройства регистрации и внешним потребителям. Информация о попытке запуска машины поступит в госорганы через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стандарт распространяется на алкозамки, которые следует устанавливать на автомобили, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, в том числе, специально предназначенные для перевозки детей, а также для перевозки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора, отметили в Росстандарте.

В мае 2021 года замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что ведомство обсуждало с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Причем водители должны будут оборудовать свои автомобили такими устройствами за собственный счет.

В МВД тогда отвергли возможность внедрения такой меры в России из-за отсутствия необходимых законодательных актов, технических стандартов и контрольно-сервисных центров.