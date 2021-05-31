В МВД не увидели условий для внедрения алкозамков в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 14:34
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтийским морем Политика, 21:39 Вирусологи оценили слова об «эфемерной защите масок» Общество, 21:26 Прага призвала Москву убрать Чехию из списка «недружественных стран» Политика, 21:21 Медведев назвал себя «крутым» после победы над Бубликом на «Ролан Гаррос» Спорт, 21:08 Петр Толстой возглавил московских единороссов Политика, 21:07 Эрдоган сократил комендантский час и разрешил свадьбы Общество, 20:59 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 20:44 Меркель заявила о планах ввести точечные санкции против Белоруссии Политика, 20:42 В Петербурге суд запретил сайт с рекламой экскурсий по городским крышам Общество, 20:41 Россиянка победила испанку и вышла во второй круг «Ролан Гаррос» Спорт, 20:34 Адвокаты сообщили о проверке СК удара силовиком женщины на митинге Политика, 20:32 Россия - Швеция. Онлайн ЧМ по хоккею Спорт, 20:15 Рынок труда Москвы адаптировался: вакансий больше, чем до пандемии Город, 19:58 В нужном месте: как показать рекламу тем, кому она действительно нужна Pro, 19:57
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

В МВД не увидели условий для внедрения алкозамков в России

Все заявления по теме сейчас преждевременны, а МВД не участвует в проработке вопроса по внедрению алкозамков, заявили в министерстве. О планах по принудительному оборудованию алкозамками автомобилей ранее сообщили в Минпромторге
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Условий для внедрения алкозамков в России нет, а все заявления по этой теме являются преждевременными, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тема внедрения алкозамков обсуждалась в ходе выставки «Интеллект машин и механизмов» 30 мая. В ходе выставки замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Минпромторг обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

«МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает», — прокомментировала Волк сообщения о проработке вопроса алкозамков ведомством (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, ранее МВД давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения, поскольку, по оценке министерства, для внедрения алкозамков в России необходимо принять законодательные акты, утвердить и внедрить технические стандарты, организовать сеть контрольно-сервисных центров.

«Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — заключила Волк.

В Минпромторге раскрыли планы по принудительному внедрению алкозамков
Общество
Фото:Graeme Hendry / moodboard / Global Look Press

Алкозамок — специальное устройство, блокирующее зажигание без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта.

О разработке концепции внедрения алкозамков в России Минпромторг сообщил летом прошлого года. Оборудование автомобилей алкозамками рассматривалось как способ сокращения смертей в дорожных авариях. В качестве негативных последствий внедрения алкозамков Минпромторг указывал на удорожание стоимости машин на 25–120 тыс. руб., а также на возможность ошибочного срабатывания устройств. Ошибка может произойти из-за курения непосредственно перед проверкой или из-за использования омывающих жидкостей, допускали в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
МВД водители алкозамки
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Минпромторге раскрыли планы по принудительному внедрению алкозамков
Общество
Автоэксперты назвали плюсы и минусы внедрения алкозамков в России
Общество
СМИ узнали о планах массовой установки алкозамков на машины в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter