В МВД не увидели условий для внедрения алкозамков в России

Все заявления по теме сейчас преждевременны, а МВД не участвует в проработке вопроса по внедрению алкозамков, заявили в министерстве. О планах по принудительному оборудованию алкозамками автомобилей ранее сообщили в Минпромторге

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Условий для внедрения алкозамков в России нет, а все заявления по этой теме являются преждевременными, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тема внедрения алкозамков обсуждалась в ходе выставки «Интеллект машин и механизмов» 30 мая. В ходе выставки замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Минпромторг обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.



«МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает», — прокомментировала Волк сообщения о проработке вопроса алкозамков ведомством (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, ранее МВД давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения, поскольку, по оценке министерства, для внедрения алкозамков в России необходимо принять законодательные акты, утвердить и внедрить технические стандарты, организовать сеть контрольно-сервисных центров.

«Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — заключила Волк.