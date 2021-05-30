В Минпромторге раскрыли планы по принудительному внедрению алкозамков

Обязательную установку алкозамков могут ввести для тех водителей, кто уже был привлечен к ответсвенности за нетрезвое вождение. В частности, обсуждается вопрос установки оборудования за счет водителя, сообщили в Минпромторге

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Минпромторг обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, заявил замглавы министерства Василий Шпак.

Речь идет о специальных устройствах, блокирующих зажигание без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта.

«Если человек хоть раз попался — мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю — на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», — сказал Шпак в ходе выставки «Интеллект машин и механизмов» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, с ГИБДД обсуждается возможность принудительного оборудования всех автомобилей таких водителей алкозамком за собственный счет. «Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — пояснил Шпак.

Высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний, считает замминистра. По его словам, сервисы сталкиваются с тем, что желающие взять машину в аренду не всегда по своему состоянию готовы ехать за рулем. Кроме того, некоторые берут машины по поддельным аккаунтам, указал он. «А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв — он тоже не сможет управлять», — пояснил Шпак.