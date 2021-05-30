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Общество ,  
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В Минпромторге раскрыли планы по принудительному внедрению алкозамков

Обязательную установку алкозамков могут ввести для тех водителей, кто уже был привлечен к ответсвенности за нетрезвое вождение. В частности, обсуждается вопрос установки оборудования за счет водителя, сообщили в Минпромторге
Фото: Graeme Hendry / moodboard / Global Look Press
Фото: Graeme Hendry / moodboard / Global Look Press

Минпромторг обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, заявил замглавы министерства Василий Шпак.

Речь идет о специальных устройствах, блокирующих зажигание без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта.

«Если человек хоть раз попался — мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю — на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу», — сказал Шпак в ходе выставки «Интеллект машин и механизмов» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, с ГИБДД обсуждается возможность принудительного оборудования всех автомобилей таких водителей алкозамком за собственный счет. «Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — пояснил Шпак.

Высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний, считает замминистра. По его словам, сервисы сталкиваются с тем, что желающие взять машину в аренду не всегда по своему состоянию готовы ехать за рулем. Кроме того, некоторые берут машины по поддельным аккаунтам, указал он. «А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв — он тоже не сможет управлять», — пояснил Шпак.

Автоэксперты назвали плюсы и минусы внедрения алкозамков в России
Общество
Фото:Christina L. Myers / AP

До конца года в рамках эксперимента, проводимого Минпромторгом совместно с разработчиками и участниками автомобильного рынка, должна быть доработана регуляторика, связанная с внедрением алкозамков, в частности это касается их стандартизации, уточнил он. Ведущим разработчиком проекта выступает ООО «Омега», алкозамок работает на основе ГЛОНАСС.

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Шпак отметил, что планируемые к внедрению алкозамки являются полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение и компонентную базу, и в отличие от зарубежных аналогов позволяют идентифицировать водителя. «В Америке, в некоторых штатах, тоже есть история с алкозамками, но там смысл в том, что они все контактные, то есть там трубка, в которую нужно дышать, и естественно, она не позволяет распознавать водителя: там просто история — сел, дунул, тот, кто дунул, встал вышел, сел другой и поехал», — сказал замминистра.

О разработке концепции внедрения алкозамков Минпромторг сообщил в июле прошлого года. В ведомстве указывали, что оборудование автомобилей алкозамками входит в число мер по реализации стратегии безопасности движения, в рамках которой власти рассчитывают достичь нулевой смертности в дорожных авариях к 2030 году. В качестве негативных последствий внедрения алкозамков Минпромторг называл удорожание стоимости машин на 25–120 тыс. руб., а также возможность ошибочного срабатывания алкогольных замков. Ошибка может произойти из-за курения непосредственно перед проверкой или из-за использования омывающих жидкостей, допускали в ведомстве. Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечал, кроме повышенной стоимости автомобиля минимум на 100 тыс. руб., при установке алкозамка также потребуется ежемесячное обслуживание.

Алкозамки начали применять в Швеции в конце 1990-х годов. Сегодня устройства используются во многих странах для контроля граждан, ранее попадавшихся на пьяном вождении, либо для контроля водителей, перевозящих пассажиров. В Австралии уличенные в нетрезвом вождении автовладельцы ставят устройства за свой счет и обязаны проводить ежемесячную поверку, в Литве с 1 января 2020 года можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку алкозамка. С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
алкозамки ГИБДД водители
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