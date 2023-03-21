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Экс-президент Польши исключил завершение конфликта на Украине в 2023 году

Экс-президент Польши Квасьневский: конфликт на Украине может затянуться до конца года
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Конфликт на Украине вряд ли может завершиться в этом году, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский (занимал этот пост в 1995–2005 годах) в интервью RMF FM.

«К сожалению, я убежден, что эта война может затянуться. Надежды на то, что она завершится в этом году, довольно ограничены», — считает Квасьневский.

По его мнению, необходимо быть готовыми к длительному конфликту и к ограниченной безопасности, в том числе и для Польши, так как «пока Украина воюет, угроза для Польши смещается на несколько сотен километров к востоку».

Экс-президент также признался, что не верит в какое-либо успешное посредничество, например Китая, в этом конфликте.

Российская военная операция на Украине длится больше года. Россия стремится к скорейшему завершению конфликта и не хочет «раскрутить маховик» сильнее, заявил в декабре 2022 года президент Владимир Путин. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале этого года сказал, что единственным решением в конфликте с Россией будет победа Киева, а на компромисс Украина не пойдет: «Суть в том, что Голиаф просто обязан потерпеть поражение. Этому нет альтернативы, так как Кремль может нести угрозу безопасности всем [странам], представленным здесь, в Мюнхене».

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Польша бывший президент Украина Военная операция на Украине
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