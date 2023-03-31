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Налоговая служба России решила создать организацию гражданской обороны

ФНС опубликовала проект приказа о создании собственной организации гражданской обороны
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила создать собственную организацию гражданской обороны. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Функция такой организации будет заключаться в «защите работников, а также материальных и культурных ценностей, находящихся в ведении и распоряжении службы и налоговых органов, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», а также в чрезвычайных ситуациях. Руководителем организации будет глава ФНС — сейчас эту должность занимает Даниил Егоров.

Работа гражданской обороны ФНС предусматривает организацию «эвакуационной комиссии», в случае вооруженного конфликта она займется эвакуацией сотрудников ФНС в безопасные районы. Такая комиссия должна быть создана «заблаговременно в мирное время».

Также будет создана служба ответственных дежурных. Она будет оповещать «о внезапном нападении противника», введении плана гражданской обороны и защиты населения и начале мероприятий по гражданской обороне.

В ноябре прошлого года на совещании постоянных членов Совбеза России с президентом Путиным обсуждались вопросы гражданской обороны в России. В феврале Путин поручил МЧС модернизировать систему гражданской обороны с учетом опыта ДНР и ЛНР.

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