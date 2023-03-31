Налоговая служба России решила создать организацию гражданской обороны
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила создать собственную организацию гражданской обороны. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Функция такой организации будет заключаться в «защите работников, а также материальных и культурных ценностей, находящихся в ведении и распоряжении службы и налоговых органов, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», а также в чрезвычайных ситуациях. Руководителем организации будет глава ФНС — сейчас эту должность занимает Даниил Егоров.
Работа гражданской обороны ФНС предусматривает организацию «эвакуационной комиссии», в случае вооруженного конфликта она займется эвакуацией сотрудников ФНС в безопасные районы. Такая комиссия должна быть создана «заблаговременно в мирное время».
Также будет создана служба ответственных дежурных. Она будет оповещать «о внезапном нападении противника», введении плана гражданской обороны и защиты населения и начале мероприятий по гражданской обороне.
В ноябре прошлого года на совещании постоянных членов Совбеза России с президентом Путиным обсуждались вопросы гражданской обороны в России. В феврале Путин поручил МЧС модернизировать систему гражданской обороны с учетом опыта ДНР и ЛНР.