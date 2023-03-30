В Ростовской области 35 тыс. жителей остались без света из-за снега

В Ростовской области из-за снегопада и ветра без электричества остались 35 тыс. жителей

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В восьми районах и трех городах Ростовской области 35 тыс. жителей остались без электричества из-за сильного ветра и налипания мокрого снега, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

К восстановительным работам в круглосуточном режиме в регионе привлекли 343 аварийных бригады из 1244 человек и 640 единиц техники. «Получаю доклад об устранении аварий каждый час», — заявил Голубев.

По словам губернатора, «очень непростая» ситуация возникла на трассе М-4 «Дон»: из-за непогоды там произошло несколько ДТП, образовались многокилометровые заторы. Последствия ликвидируют 36 единиц крупной дорожной техники.

Поскольку прогноз синоптиков по осадкам неблагоприятный, оперштаб по предотвращению чрезвычайной ситуации собрался на экстренном заседании и решил направить к местам заторов дополнительные силы и средства МЧС, а также оборудовать пункты обогрева для людей.

На севере Ростовской области пробка на трассе М-4 растянулась примерно на 50 км, сообщает 161.ru. Издание со ссылкой на управление ГИБДД пишет, что наиболее сложная ситуация сложилась на участке между 921-м и 953-м километрами трассы. Сотрудники автоинспекции ограничили движение большегрузов и организовали их постановку на автостоянки до улучшения погоды.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сильные осадки (дождь и мокрый снег), сильное налипание мокрого снега, ветер до 18 м/с ожидаются в Ростовской области и ночью 31 марта. С этой даты и до 2 апреля в южной половине региона прогнозируются заморозки.