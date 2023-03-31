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РЖД восстановят график движения поездов после задержек из-за снегопада

РЖД: движение задержанных на Северо-Кавказской железной дороге поездов вводится в график
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Движение пассажирских поездов, задержанных накануне из-за сильного снегопада в Ростовской области, вводится в график. Об этом говорится в пресс-релизе РЖД (есть у РБК).

Как рассказали в компании, большинство поездов уже прибыли в конечные пункты, а остальные сокращают отставание от расписания. Для ликвидации последствий снегопада РЖД привлекли около 400 железнодорожников. Была применена специальная техника.

Информацию о фактическом движении поездов в компании рекомендовали искать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании или звонить по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00. Звонок по телефону из любой точки России будет бесплатным.

Ранее «Гранд сервис экспресс» сообщил о задержке на несколько часов из-за снегопада семи поездов в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву. Для получения информации о фактическом движении поездов в компании также рекомендовали воспользоваться мобильным приложением или позвонить на горячую линию.

Из-за сильного снегопада режим ЧС в Ростовской области действует в четырех западных районах Ростовской области — Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском и Каменском, — а также в городе Шахты.

Проблема с движением возникла не только на железной дороге, но и на автомобильных трассах. В частности, было перекрыто движение на участке трассы М-4 «Дон». Трасса протяженностью 1,5 тыс. км соединяет Москву с Краснодарским краем.

Теги
РЖД Ростовская область железная дорога
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