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Очевидцы рассказали о выживании в снежном заторе в Ростовской области

Очевидец Давид рассказал о 16 часах в снежном заторе в Ростовской области
Тысячи людей остаются в снежном заторе в Ростовской области, где в конце марта внезапно начались мощные снегопады. Некоторые провели на трассе уже сутки
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Ситуация с многокилометровым снежным затором в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» остается сложной, рассказали РБК очевидцы и родные автомобилистов. Сейчас длина затора составляет около 40 км.

  • «Стоим в районе Каменск-Шахтинского с 13 часов вчерашнего дня, движения нет. Мы стоим недалеко от АЗС, там есть чай и какая-то еда. Рядом кафе, но нет электричества, греют только чайник от генератора. В целом народ терпеливо ждет, молодцы, контингент разный, дети и пожилые люди присутствуют», — сообщил РБК очевидец.
  • «Муж стоит в пробке с 15:00 30 марта на 945-м километре примерно, утром раздобыли где-то лопаты, откопали машины, какой-то мусоровоз немного утрамбовал снег, повытаскивал застрявшие машины. Немного проехали, но сейчас уже час стоят намертво опять», — сообщила РБК Яната, жена стоящего в пробке автомобилиста.

Очевидцы рассказали о выживании в снежном заторе в Ростовской области
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  • «Стоит в пробке мой муж. Ехал груженый на своем КамАЗе-манипуляторе из Балабаново. Встал, как все, в пробке со вчерашнего дня, где-то с двух часов дня, в районе Астахово. Говорит, вода пока есть, еды немного. Все-таки, как дальнобой, запасается. С соляркой пока тоже нормально. Греется специальным феном. Иногда машину выключает, но ненадолго, боится, замерзнет двигатель от ветра. Говорит, что по противоположной стороне технику видел и через раз машины легковые едут. А его часть в направлении Ростова стоит. Ехать ему до Аксая. Но пока движения нету совсем, перед ним есть одна легковая, одна газель, остальные фуры», — рассказала РБК Алена, жена стоящего в пробке автомобилиста.
  • «Стоим с 18 часов 30 марта. Каменск-Шахтинск, напротив музея «Легенды СССР». Звонили в МЧС, нам отвечают, что принимают меры. Еды нет, воды нет, топлива нет. Ребенок уже волком воет. Да и мы, взрослые, уже места себе не находим. Никаких действий, по крайней мере в радиусе трех километров, со стороны властей не видно. Мы пытались проехать другими путями, везде одно и то же. Застрявшие автомобили на летней резине, поперек дороги застрявшие фуры и так далее», — рассказал РБК очевидец Давид.

Губернатор региона Василий Голубев ранее сообщил, что длина пробки, образовавшейся на заснеженной трассе, сократилась с 60 до 39 км. На дороге развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, в которых размещают дети. Организовано семь маршрутов доставки продуктов.

Утром 31 марта управление МЧС по Ростовской области сообщило, что движение по трассе М-4 «Дон» началось в обе стороны.

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Ростовская область трасса снежный затор
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