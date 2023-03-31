Песков подтвердил сдачу Путиным декларации о доходах

Песков: Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год

Президент Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, отчитались о доходах большинство сотрудников администрации президента. «Почти все уже сдали», — уточнил он, добавив, что 31 марта — последний день для подачи декларации.

В 2022 году Путин заработал за год 10,2 млн руб., о чем говорилось в декларации, опубликованной на сайте Кремля. Главе государства принадлежит квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Также, согласно документу за прошлый год, он владеет квартиру площадью 153,7 кв. м и гаражным местом площадью 18 кв. м. Вся недвижимость президента находится в России.

6 февраля Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов. Теперь сведения о доходах будут публиковаться в форме статистической информации без персональных данных. В декабре 2022-ого президент подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных и сотрудников силовых структур, которые принимали или примут участие в военных действиях.

Спикер Вячеслав Володин говорил, что депутатам никто не запрещает публиковать декларации в своих соцсетях. Он добавил, что депутат, который так сделает, «правильно поступит».