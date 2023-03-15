Кремль счел необязательной публикацию деклараций Путина и чиновников

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Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля, но публиковать их необязательно, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — сказал он, добавив, что в Кремле нет единой позиции по этому вопросу.

«Главное — декларацию подать, а публикация — это вторично», — считает пресс-секретарь президента.

Глава государства, депутаты, сенаторы и другие чиновники подают декларации о доходах и имуществе ежегодно. Однако с 1 марта в силу вступает новый закон, согласно которому декларации депутатов теперь будут публиковать в обобщенном виде, без указания персональных данных. Этот закон никому не запрещает обнародовать свои декларации по собственному желанию, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Военных, силовиков и чиновников, которые принимают, принимали или будут принимать участие в военных действиях, вообще освободили от декларирования доходов и расходов. Указ об этом Путин подписал в прошлом декабре.

В 2021 году, согласно опубликованной декларации, Путин заработал 10,2 млн руб. Список задекларированного главой государства имущества за год не изменился: ему принадлежали квартира площадью 77 кв. м и гараж (18 кв. м), автомобили ГАЗ-21М, «Нива» и прицеп «Скиф». Кроме того, в пользовании у президента, согласно декларации, квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Вся недвижимость находится в России.