Путин изменил программу переселения соотечественников пунктом о языке

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения коснутся россиян, проживающих за пределами России, за исключением Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана. Для подтверждения владением русским языком необходимо иметь специальный документ, подтверждающий получение образования на территории страны, которое до 1 сентября 1991 года входило в состав СССР — или документ, выданный на территории другой страны, где русский является одним из государственных языков.

В августе 2022 года МВД России предложило ввести проверку знания русского языка для граждан стран СНГ, получающих гражданство по программе переселения соотечественников. 4 января МВД решило ограничить легализацию мигрантов через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства. Сейчас по проекту федерального закона проводится процедура межведомственного согласования.

13 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что иностранцы, получившие российское гражданство с использованием поддельных документов, в том числе о знании русского языка, должны его лишаться без суда. Перед этим он посетил МФЦ и поговорил с «гостем с юга», который, по его словам, «русским языком явно не владеет».