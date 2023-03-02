В Дании беженцам из Украины отказали уволить учителя с русскими корнями

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Руководство датской школы в городе Хельсингёр отказалось увольнять учителя датско-русского происхождения из-за конфликта с беженцами из Украины. Информацию об этом опубликовал датский телеканал TV2.

Конфликт между учителем и школьниками завязался в начале февраля. На одном из уроков украинские ученики написали грубые высказывания на украинском языке в адрес учителя русского происхождения. После этого со школьниками провели беседу, а их родителям отправили письма, в которых рассказали о травле. Несколько украинских матерей ответили руководству, что они не хотят, чтобы их детям преподавал датско-русский учитель.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда один из учеников принес на занятия украинский флаг. Как передает TV2, школьники хотели вывесить его и спровоцировать учителя. После того как флаг забрали, со школьниками провели беседу о нейтралитете, принятом в заведении.

Несколько родителей украинских детей потребовали найти другого учителя, однако руководство отказало в этом. По мнению представителей школы, учитель с русским происхождением и датским гражданством, который прожил в Дании 20 лет, компетентен преподавать, потому что у него есть многолетний опыт и педагогическое образование.

Мэр города Бенедикте Кьер прокомментировала конфликт и поддержала позицию школы: «Матери хотят, чтобы школа уволила этого учителя. Но мы не делаем такого в Дании. Мы не увольняем людей по национальному признаку».

Согласно данным ООН на 26 февраля, в Дании живут уже более 40 тысяч беженцев с Украины, и 38 тысяч из них запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Общее число зарегистрированных беженцев на территории Европы превышает 8 млн человек.

В конце января верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что Европа должна готовиться к приему новой волны беженцев с Украины. «Каждая эскалация [боевых действий на Украине] означает риск появления новых потоков беженцев. <...> Мы должны подготовиться к этому», — сказал Гранди.