В Дании беженцам из Украины отказали уволить учителя с русскими корнями

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 00:54 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 00:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:15
Киты и гейзеры: чем удивит экспедиционный круиз по Дальнему Востоку РБК Стиль, 16:13
Набиуллина оценила ограничения для банков на использование мессенджеров Финансы, 16:10
Метавселенная Sandbox сообщила об утечке личных данных пользователей Крипто, 16:09
Европейский суд разрешил Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1» Спорт, 16:06
В России назвали самые продаваемые автомобили февраля Авто, 16:06
Бывший главный раввин Москвы заявил о попытках вербовки со стороны ФСБ Политика, 16:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Эксперты оценили потенциал БКЛ для транспортной доступности москвичей Город, 15:57
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 15:56
Рябков пообещал, что Россия не будет первой тестировать ядерное оружие Политика, 15:56
В ЦБ заявили о продлении странами ЕС срока подачи заявок на разблокировку Инвестиции, 15:54
Скандалы вокруг Burberry, KFC, Zara: что помогает сохранить репутацию Pro, 15:48
В Турции загорелся паром с автомобилями. Видео Общество, 15:46
США отвергли обвинения IBA в призыве к бойкоту ЧМ из-за допуска россиян Спорт, 15:45
Военная операция на Украине ,  
0 

В Дании беженцам из Украины отказали уволить учителя с русскими корнями

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Руководство датской школы в городе Хельсингёр отказалось увольнять учителя датско-русского происхождения из-за конфликта с беженцами из Украины. Информацию об этом опубликовал датский телеканал TV2.

Конфликт между учителем и школьниками завязался в начале февраля. На одном из уроков украинские ученики написали грубые высказывания на украинском языке в адрес учителя русского происхождения. После этого со школьниками провели беседу, а их родителям отправили письма, в которых рассказали о травле. Несколько украинских матерей ответили руководству, что они не хотят, чтобы их детям преподавал датско-русский учитель.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда один из учеников принес на занятия украинский флаг. Как передает TV2, школьники хотели вывесить его и спровоцировать учителя. После того как флаг забрали, со школьниками провели беседу о нейтралитете, принятом в заведении.

Несколько родителей украинских детей потребовали найти другого учителя, однако руководство отказало в этом. По мнению представителей школы, учитель с русским происхождением и датским гражданством, который прожил в Дании 20 лет, компетентен преподавать, потому что у него есть многолетний опыт и педагогическое образование.

Мэр города Бенедикте Кьер прокомментировала конфликт и поддержала позицию школы: «Матери хотят, чтобы школа уволила этого учителя. Но мы не делаем такого в Дании. Мы не увольняем людей по национальному признаку».

Согласно данным ООН на 26 февраля, в Дании живут уже более 40 тысяч беженцев с Украины, и 38 тысяч из них запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Общее число зарегистрированных беженцев на территории Европы превышает 8 млн человек.

В конце января верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что Европа должна готовиться к приему новой волны беженцев с Украины. «Каждая эскалация [боевых действий на Украине] означает риск появления новых потоков беженцев. <...> Мы должны подготовиться к этому», — сказал Гранди.

Читайте на РБК Pro
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
«Пес по имени Мани» и «Волк с Уолл-стрит»: говорим с ребенком про деньги
Россияне стали чаще употреблять алкоголь. Увольнять ли пьющих сотрудников
Год санкций: почему провалился «экономический блицкриг» против России
Теги
беженцы Украина Дания
Материалы по теме
Британия выделит 3 тыс. билетов на «Евровидение» беженцам с Украины
Общество
Япония создаст новую категорию спасающихся от военного конфликта беженцев
Политика
МВД ФРГ призвало к справедливому распределению украинских беженцев в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter