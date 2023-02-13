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Губернатор предложил без суда отбирать полученное обманом гражданство

Губернатор Калужской области: получившие гражданство обманом должны лишаться его без суда
Владислав Шапша
Владислав Шапша (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Иностранцы, получившие российское гражданство с использованием поддельных документов, должны лишаться его без суда, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«Продолжаем искоренять незаконную миграцию в нашем регионе. <...> Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов», — написал он. Шапша заявил, что поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, «закрепляющие внесудебное прекращение гражданства», если оно получено на основании ненастоящих документов.

10 февраля Шапша посетил МФЦ в Боровском районе и поговорил с «гостем с юга», который, по словам губернатора, «русским языком явно не владеет». Он отметил, что у мужчины имелся сертификат о знании русского. «Все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — заявил Шапша.

На видео, прикрепленном к публикации, он спрашивает у мужчины о том, где тот приобрел документ. «Сколько заплатили за сертификат? Пять [тысяч]?» — спросил Шапша и получил утвердительный ответ.

В соответствии со ст. 22 закона «О гражданстве» решение о приобретении гражданства отменяется, если будет установлено, что оно было принято на основании подложных документов или ложных сведений. При этом закон требует, чтобы факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений был установлен в судебном порядке.

В ноябре 2022 года президент Владимир Путин предложил лишать приобретенного российского гражданства человека, если он «совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации». Также президентские поправки предусматривают лишение приобретенного гражданства за надругательство над флагом и гербом страны, хулиганство, вымогательство, вооруженный мятеж или призывы к экстремистской деятельности.

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гражданство России Калужская область мигранты
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