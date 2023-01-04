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МВД решило ограничить легализацию мигрантов через фиктивные браки

Волк: законопроект МВД исключит возможность легализоваться в России через фиктивные браки

МВД подготовило законопроект, который лишит иностранцев возможности легализоваться в России через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства. Сейчас по проекту федерального закона проводится процедура межведомственного согласования, заявила ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, за 11 месяцев 2022 года органы МВД аннулировали около 400 ранее выданных иностранцам документов для проживания в России.

Согласно закону «О гражданстве», жители других стран и люди без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство России, если состоят в браке с россиянином или россиянкой не менее трех лет. Этот срок не обязательно соблюдать, если у семьи есть общий ребенок.

В марте 2022 года в МВД сообщили, что прорабатывают введение уголовной ответственности за оформление иностранцами фиктивных браков для легализации в России. Министерство считает такие действия одним из угрозообразующих факторов в миграционной сфере. МВД мониторит интернет-ресурсы, чтобы выявлять предложения незаконных услуг по легализации иностранцев.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что действующая в России концепция миграционной политики нуждается в изменениях.«Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества», — подчеркнул глава государства.

Теги
МВД мигранты фиктивные браки нелегальная миграция Ирина Волк
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