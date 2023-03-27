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Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожской области

Владимир Зеленский посетил позиции войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Владимир Зеленский во время поездки в Запорожскую область
Владимир Зеленский во время поездки в Запорожскую область (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

«Запорожская область. Передовые позиции. Для меня большая честь находиться сегодня здесь, рядом с нашими военными», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Также он посетил командный пункт оперативной группы войск «Запорожье» и наградил военных. В частности, президент вручил ордена и медали сотрудникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября 2022 года. Административный центр региона город Запорожье находится под контролем Украины. Временной столицей области в составе России стал Мелитополь.

Зеленский в этот день встретился с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Вмести они посетили Днепровскую гидроэлектростанцию, сообщает УНИАН.

«Днепровская гидроэлектростанция является важной частью системы, обеспечивающей ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции. Владимир Зеленский показал мне недавние повреждения, которым подверглась плотина», — написал он.

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На прошлой неделе украинский президент посетил позиции украинских войск под Артемовском (Бахмутом), где провел церемонию награждения военнослужащих. Позже Зеленский приехал в Херсонскую область в село Посад-Покровское, находящееся на западе области, у границы с Николаевской областью.

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Владимир Зеленский Украина Запорожская область

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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