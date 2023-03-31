В Белгороде объяснили громкие звуки работой вооруженных сил России

Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над Белгородом и районом работой вооруженных сил России. Об этом в правительстве сообщили агентству «РИА Новости».

Как сообщал корреспондент агентства с места событий, взрывы раздались с 22:10 мск в центре города, они продолжались с интервалами в течение 20 минут. От громких звуков дрожали стекла и срабатывала сигнализация у машин.

29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что село Черемошное в Белгородском районе попало под обстрел. Никто не пострадал, но было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах района.

Источники РБК сообщали, что 27 марта самодельный беспилотник с взрывным устройством атаковал газонасосную станцию «Гаэнергосети» в Белгороде. Предположительно, дрон запустили со стороны Волчанска в Харьковской области. Вследствие инцидента был поврежден пустой газовый резервуар объемом 30 тыс. л и газопровод, пожара не было, никто не пострадал.