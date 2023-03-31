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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне заявили о подготовленных 7 тыс. украинских военных

Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США подготовили около 7 тыс. военных ВСУ

Около семи тысяч украинских военных прошли подготовку в США, американские союзники из 26 стран подготовили еще 11 тыс. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В настоящее время на полигонах Графенвёр и Хоэнфельс в Германии проходят дополнительные общевойсковые учения с участием двух мотопехотных батальонов численностью 1200 военнослужащих Вооруженных сил Украины», — добавил Райдер.

По словам пресс-секретаря Пентагона, с апреля 2022 года 3 тыс. украинских солдат прошли обучение по разным программам. «США будут продолжать проводить обучение и тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить украинскому народу помощь в области безопасности», — подчеркнул Райдер.

На этой неделе 65 украинских военных из подразделений противовоздушной обороны завершили обучение по управлению зенитно-ракетными комплексами Patriot в Оклахоме и «уже вернулись в Европу», отметил Райдер.

29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что военные инструкторы Швеции обучают украинских военных созданию засад и ведению боевых действий в лесах. Тренировки проходят в Великобритании в рамках масштабной программы обучения солдат Украины. Британское правительство сообщало, что каждые 120 дней планируется обучать до 10 тыс. украинских солдат.

27 марта завершилось обучение украинских танковых экипажей управлению британскими танками Challenger 2, подготовка включала инструкции по командованию, управлению и совместной работе в составе экипажа. По предварительным данным, обученные военные будут участвовать в весеннем контрнаступлении.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что страны Запада подталкивают Киев к контрнаступлению. По его мнению, ВСУ не смогут перехватить инициативу в боевых действиях на территории Донецкой народной республики.

Теги
Пентагон ВСУ военная подготовка США Украина
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