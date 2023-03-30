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АвтоВАЗ отправит сотрудников в отпуск из-за нехватки комплектующих

АвтоВАЗ перенес корпоративный отпуск с июля на май из-за недостатка комплектующих
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

АвтоВАЗ решил перенести даты единого корпоративного отпуска на более ранний срок из-за нехватки комплектующих, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В АвтоВАЗе пояснили, что со второй половины мая будет невозможно безостановочно производить полнокомплектные автомобили, поскольку несколько поставщиков комплектующих сообщили о прекращении поставок. «В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению заработной платы, а перенести оплачиваемый единый корпоративных отпуск (ранее запланированный на три недели с 24 июля) на период с 29 мая по 19 июня», — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что перенос корпоративного отпуска даст время для «укрепления технологического суверенитета»: проверки качества альтернативных деталей и узлов, а также накопления их запаса для возобновления производства в июне. АвтоВАЗ по-прежнему планирует выпустить в этом году более 400 тыс. автомобилей.

Весной прошлого года АвтоВАЗ тоже переносил корпоративный отпуск из-за «продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов». В мае компания по той же причине ввела режим простоя, а в июне перевела всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю почти на три месяца. В конце августа производитель вернулся к полной рабочей неделе.

Теги
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