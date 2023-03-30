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На блогера Стасика Кудрявого завели дело об оскорблении чувств верующих

СК завел на блогера Базарова дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно
Станислав Баранов (Стасик Кудрявый)
Станислав Баранов (Стасик Кудрявый) (Фото: StasikKudryavyi / Telegram)

Следственный комитет завел дело об оскорблении чувств верующих и распространении порнографии на блогера Станислава Базарова (псевдоним Стасик Кудрявый), сообщили в пресс-службе управления СК по Москве.

По данным следствия, 28 марта 2023 года блогер в своей квартире в Зеленограде в полуобнаженном виде совершал над православной иконой действия «в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Базаров снял все на видео и выложил кадры в свой телеграм-канал. На опубликованном в Сети видео видно, как обнаженный блогер мочится на икону.

Блогера доставили в отдел СК для проведения следственных действий. В своем телеграм-канале Базаров написал, что сотрудники ФСБ сняли его с самолета и задержали, когда он пытался покинуть Россию.

Видео блогера ранее раскритиковала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщила, что направила ролик «для изучения в МВД». «Молодой человек уже ранее попадал в поле нашего зрения из-за рекламы магазинов по продаже наркотических веществ», — отметила Мизулина.

В ноябре прошлого года в Москве задержали блогера Некоглая (Николая Лебедева) после призыва Мизулиной проверить его действия на признаки дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Поводом стал ролик в TikTok с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. Некоглая признали виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда), оштрафовали на 5 тыс. руб. и депортировали в Молдавию.

В феврале на Некоглая завели уголовное дело по статье о клевете в отношении Мизулиной. Она сочла, что целью Некоглая была «попытка оказать на нее давление как на общественного деятеля в связи с позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации». Позже блогера объявили в розыск.

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СК Следственный комитет блогеры уголовное дело оскорбление чувств верующих
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