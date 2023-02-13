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МВД объявило в розыск блогера Некоглая

База МВД: блогер Некоглай объявлен в розыск по уголовной статье
Блогер Некоглай (Николай Лебедев)
Блогер Некоглай (Николай Лебедев) (Фото: nekoglaioff / YouTube)

Блогер Некоглай (Николай Лебедев), против которого в России возбуждено уголовное дело по статье о клевете, объявлен в розыск. Его карточка размещена в базе розыска МВД: в ней указано, что блогера разыскивают по статье Уголовного кодекса, но без конкретного указания, по какой.

9 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что против Некоглая возбудили уголовное дело о клевете в отношении нее.

«В связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес, ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Николая Лебедева по ст. 128.1 (клевета) Уголовного кодекса, — рассказала она.



Мизулина тогда уточнила, что ее вызвали на допрос в качестве потерпевшей. Она сочла, что целью Некоглая была «попытка оказать на нее давление как на общественного деятеля в связи с позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации».

Лебедев был задержан в Москве 9 ноября 2022 года, а позже депортирован из России за нарушение правил въезда в страну. Лига безопасного интернета сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Поводом стал опубликованный в TikTok ролик Некоглая с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. Фоном к видео блогера звучат первые строчки из песни Rasputin группы Boney-M.

По мнению Мизулиной, Лебедев «глумится над подвигом солдата», отбившегося от атаки дрона. «Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе», — написала она тогда.

24 ноября 2022 года Лебедев был депортирован из России.

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депортация дискредитация армии клевета блогеры
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