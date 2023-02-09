Мизулина сообщила о деле против блогера Некоглая по статье о клевете
Против блогера Некоглая (Николай Лебедев) возбудили дело по статье о клевете в отношении главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом Мизулина сообщила ТАСС.
«В связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», — рассказала она.
Мизулина заявила, что 9 февраля ее вызвали на допрос в качестве потерпевшей. Она сочла, что целью Некоглая была «попытка оказать на нее давление как на общественного деятеля в связи с позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации».
РБК обратился за комментарием к Николаю Лебедеву и к представителю Мизулиной, направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.
В начале ноября Некоглая задержали в Москве на следующий день после призыва Лиги безопасного интернета к Генпрокуратуре и МВД проверить его действия на признаки дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Поводом стал ролик в TikTok с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. Менеджер блогера заявил, что Некоглай в своем ролике не собирался высмеивать или унижать военного.
Некоглая признали виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда). Суд решил оштрафовать его на 5 тыс. руб. и депортировать в Молдавию. 24 ноября он сообщил, что прибыл в Молдавию.