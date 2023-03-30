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Лавров в апреле посетит Турцию

Мария Захарова: Сергей Лавров 6–7 апреля посетит Турцию
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи, состоявшейся в июне 2022 года
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи, состоявшейся в июне 2022 года (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6–7 апреля посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

Лавров и Чавушоглу обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, энергетики и туризма. Министры обменяются мнениями о ситуации на Украине, в Сирии, Нагорном Карабахе, Центральной Азии и Афганистане.

Кроме того, главы МИД на переговорах согласуют график двусторонних контактов на различных уровнях.

Российский и турецкий министры 15 марта разговаривали по телефону. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, включая взаимодействие в ООН. Российская сторона подчеркнула необходимость «добиваться полного и добросовестного выполнения «пакетной» инициативы генсекретаря ООН по обеспечению свободного доступа на мировые рынки украинского зерна и российских удобрений и продовольствия», сообщили в МИД России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 марта заявил, что президент России Владимир Путин 27 апреля, возможно, посетит Турцию, чтобы принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». По данным турецкого издания DikGazete, лидеры двух стран также посетят пострадавшие от февральских землетрясений провинции и обсудят российско-турецкое партнерство в различных сферах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке Путина пока не принято. Он добавил, что «так или иначе российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии [загрузки топлива], которая состоится в конце апреля».

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Персоны
МИД Сергей Лавров Турция Мария Захарова

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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