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Эрдоган пообещал не дать Западу втянуть Турцию в войну с Россией

Реджеп Эрдоган пообещал не дать Западу втянуть Турцию в войну с Россией
Анкара не допустит, чтобы страну втянули в военный конфликт, и намерена выполнять роль посредника между Россией и Украиной, чтобы переговоры увенчались успехом, заявил Эрдоган

Турция не позволит Западу втянуть себя в войну против России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдогам в интервью телеканалу A Haber и ATV.

«Если бы не наши усилия за последние два года, то «западный клуб» втянул бы Турцию в войну против России. Пока мы здесь [у власти], мы не будем способствовать этому», — подчеркнул он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена выполнять роль посредника между Россией и Украиной, чтобы переговоры в итоге увенчались успехом.

Ранее, 29 марта, на встрече с президентом Венгрии Каталиной Новак Эрдоган заявил, что Анкара хочет «как можно скорее заключить мир между Украиной и Россией» и положить конец военным действиям за столом переговоров. «Наши переговоры продолжаются», — заверил он.

Материал дополняется

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Россия Запад
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