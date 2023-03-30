Россия вышла из соглашения с Эстонией по таможенным делам

МИД России объявил о выходе из соглашения по таможенным делам с Эстонией

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено 26 марта. Это следует из сообщения российского МИДа, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительства двух стран подписали соглашение в Москве 8 июня 1999 года. По нему, таможенные службы России и Эстонии должны были принимать меры по облегчению пассажирского и грузового сообщения, помогать предотвращать и расследовать нарушения таможенного законодательства, предоставлять необходимую для этого информацию и стремиться «к гармонизации и унификации таможенных систем».

В конце прошлого октября Федеральная таможенная служба России получила письма от Латвии и Эстонии о замораживании таможенного сотрудничества.

После начала военной операции на Украине Эстония активно выступала за введение санкций против России. В прошлом марте Таллин сообщил о приостановке выдачи туристических виз российским гражданам. В июле эстонские власти запретили россиянам подавать документы на получение временного вида на жительство или визы для обучения в Эстонии. С 18 августа страна запретила въезд для всех граждан России, которые приезжают в Эстонию с целью туризма или бизнеса.

В начале этого года Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах в ответ на требование Таллина сократить число сотрудников российского посольства.