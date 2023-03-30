Соперник Эрдогана на выборах призвал не повторять санкции Запада

Синан Оган (Фото: Shabtai Gold / dpa / Global Look Press)

Турция не должна принимать решения аналогичные Западу, в том числе в отношении антироссийских санкций, заявил в интервью «РИА Новости» кандидат в президенты Турции от партии Ata, экс-депутат от националистической партии Синан Оган.

«Мы не должны вести себя так, как раньше — как Запад сделает, так и мы. Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион нашим домом, и считаем, что внутренние дела можем урегулировать своими силами», — сказал Оган.

Он подчеркнул, что выступает за мир в отношении военной операции на Украине. По его мнению, разрешить конфликт может помочь разговор с российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Я бы сказал так: прежде чем вводить санкции, надо попытаться поговорить», — добавил политик.

Всеобщие выборы в Турции состоятся 14 мая. Граждане страны выберут президента и 600 членов парламента. По закону всеобщие выборы в Турции должны были пройти до 18 июня, однако в январе действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил их проведение на месяц раньше. После крупнейшего в истории страны землетрясения в начале февраля его штаб предлагал перенести выборы на 18 июня из-за катастрофы, но Эрдоган отказался.

Синану Огану 55 лет. Высшая избирательная комиссия зарегистрировала его одним из четырех кандидатов на пост президента. Вместе с ним зарегистрированы Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат в президенты республики от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

В 2009 году Оган получил степень кандидата наук в области международных отношений и политических наук в Московском государственном университете международных отношений (МГИМО).