Претендент на пост президента Турции признал Крым российским

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Лидер партии «Родина» и один из претендентов на пост президента Турции Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что признаёт Крым российским.

«Я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации», — сказал Перинчек. По его словам, партия «Родина» признает также новые республики частью России.

Политик подал заявку в Высшую избирательную комиссию Турции, чтобы участвовать в выборах президента, которые состоятся 14 мая. Для этого он должен собрать 100 тыс. подписей.

«Родина» (Vatan) — националистическо-социалистская партия Турции. Перинчек критикует США и страны Запада. Партия отрицает также геноцид армян 1915 года на территории Османской империи, называя это «международной ложью». В турецком парламенте партия не представлена.

Перинчек не в первый раз говорит о признании Крыма. Так, в 2019 году он призывал нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать полуостров российской территорией. Политик также отмечал, что Анкаре не нужны тесные связи с Украиной, поскольку это «американская марионетка». А в прошлом году он приветствовал проведение военной операции на Украине, заявив, что используемое Россией оружие «приносит мир и спокойствие».

В частности, Перинчек говорил, что не признает санкции Запада против России и в случае победы на президентских выборах будет с ними бороться, утверждая, что «это санкции против Турции».

Главе партии «Родина» 80 лет. В 2018 году он баллотировался на пост президента Турции и набрал около 99 тыс., или 0,2%, голосов. Действующий президент Эрдоган получил 52,59% голосов.