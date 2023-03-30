Посол России сообщил об открытых каналах для диалога Будапешта с Москвой

Посол Станиславов: Венгрию отнесли к недружественным странам, но каналы для диалога есть

Евгений Станиславов (Фото: Посольство Российской Федерации в Венгрии)

Россия отнесла Венгрию к недружественным странам из-за того, что Будапешт присоединился к западным санкциям, но каналы для диалога остаются открытыми. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

«Будапешт демонстрирует прагматичную позицию, от которой пока не собирается отказываться даже под давлением своих союзников по ЕС и НАТО», — считает посол.

Он заверил, что политический курс руководства Венгрии основан на стремлении защитить свои интересы.

«В какой-то мере Будапешту это удается», — сказал Станиславов. Посол добавил, что Венгрия присоединилась к западным пакетам санкций, поэтому российское руководство внесло эту страну в список недружественных России стран, против которых Москва может применять ответные меры.

В декабре 2023 года Венгрия добилась освобождения от применения потолка цен на российскую нефть, о котором договорились страны G7, ЕС и Австралия.



«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения предела цен на нефть», — написал тогда глава венгерского МИДа.



Он также выразил мнение, что Брюсселю «давно пора» осознать, что такие меры вредят европейской экономике. По словам Сийярто, нужно увеличить поставки энергоносителей, поскольку это может снизить цены.

В январе 2023 года после переговоров с министром обороны Австрии Клаудией Таннер глава оборонного ведомства Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки подтвердил отказ обеих стран от поставок вооружений Украине. «Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии. Нейтральная Австрия также не посылает оружие в зону боевых действий», — заявил венгерский министр.

До этого госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер опубликовал заявление о действиях украинских властей в Закарпатье в отношении венгерской общины. Он назвал их неприемлемыми и осудил их.



«Антивенгерские решения и акции, конечно, неприемлемы, мы осуждаем случившееся. Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров. Призываем государственные власти Украины немедленно сделать все, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние», — заявил он.