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Война санкций ,  
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Кнайсль заявила о потере доверия к институтам из-за санкций против России

Кнайсль: международные институты потеряли доверие из-за санкций против России
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press)

Многие международные институты потеряли доверие стран из-за вводимых против России санкций, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала TRT World.

«Я думаю, что многие игроки на международной арене, наблюдая за санкционным режимом против России, также думают: это может произойти и с нами. Я бы сказала, что потеряно доверие ко многим институтам», — сказала она.

При этом, по словам Кнайсль, санкции не привели к желаемым результатам и не изменили политику Москвы.

После начала военной операции на Украине многие страны, в частности государства — члены Евросоюза, США, Япония и другие, ввели санкции против России. Ограничения затронули банковский и высокотехнологичный секторы, экспорт российской продукции, в частности энергоресурсов, и импорт высокотехнологичной продукции.

Кроме того, многие страны Запада объявили о замораживании российских активов на своей территории.

Москва считает эти санкции нелегитимными и не раз вводила ответные ограничения. Некоторые страны, например Китай, выступали против введения односторонних санкций. Бывший министр обороны Китая Вэй Фэнхе говорил, что антироссийские санкции не помогут урегулировать конфликт на Украине, но могут еще больше усилить напряженность и усугубить ситуацию. В то же время, подчеркивал он, Пекин выступает против боевых действий на Украине.

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Карин Кнайсль санкции Австрия
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