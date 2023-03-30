Премьер госсовета Китая призвал мир противостоять односторонним санкциям

Мировое сообщество должно противостоять односторонним санкциям отдельных государств и не допускать противостояния блоков. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на церемонии открытия основной части Боаоского азиатского форума.

«Мы должны придерживаться глобальной инициативы [Китая] в области безопасности, <...> противостоять злоупотреблениям односторонними санкциями и юрисдикции длинной руки (распространение национального законодательства на иностранных ответчиков. — РБК). <...> Мы против блокового противостояния, когда приходится выбирать между той или иной стороной», — сказал Цян.

Мировое сообщество, по его словам, должно стремиться к солидарности и продвигать глобальное развитие. Китай поддерживает мирные способы урегулирования разногласий между государствами, подчеркнул политик.

Россия считает санкции, введенные против нее в одностороннем порядке, незаконными. При этом страна не раз вводила ответные ограничения.

Китай также выступал против односторонних санкций в отношении Москвы. Пекин никогда не считал введение санкций эффективным решением кризисов и придерживается того же мнения в нынешней ситуации с ограничениями в отношении России, говорила секретарь китайского МИДа Хуа Чуньин. Односторонние санкции она назвала незаконными.

Антироссийские санкции не помогут урегулировать конфликт на Украине, они могут еще больше усилить напряженность и усугубить ситуацию, говорил бывший министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. При этом, подчеркивал он, Китай выступает против конфликта на Украине.