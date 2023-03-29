В московском ТРЦ Columbus объявили эвакуацию из-за «возможной угрозы»

Фото: АГН «Москва»

Московский торгово-развлекательный центр Columbus эвакуируют. Об этом сообщается в телеграм-канале ТРЦ.

«Эвакуация не учебная, мы проводим ее, чтобы обезопасить вас и наших сотрудников от возможной угрозы», — объясняется в сообщении.

По данным «Говорит Москва», эвакуация началась после сообщений об угрозе взрыва.

Администрация торгового центра предупредила, что гардероб и подземная парковка на время эвакуации будут закрыты. «Автомобили и верхнюю одежду можно забрать как сразу после эвакуации, так и на следующий̆ день бесплатно», — уточнили в ТРЦ.

Columbus находится на Варшавском шоссе, в районе станции метро «Пражская». Последний раз эвакуацию в нем проводили 28 февраля. К торговому центру подъезжали машины скорой помощи и полиции. Администрация ТЦ объяснила эвакуацию «техническими причинами».