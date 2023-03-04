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В МЧС объяснили эвакуацию ТЦ «Мега Химки»

В МЧС назвали причину, по которой эвакуировали ТЦ «Мега Химки»

Эвакуация ТЦ «Мега Химки» произошла из-за ложной работы датчика задымления. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

«Была ложная сработка датчиков [дыма]», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал «Подъем» написал, что персонал и посетителей ТЦ попросили покинуть здание.

В начале декабря в ТЦ произошел пожар площадью более 17 тыс. кв. м. В результате пожара погиб охранник. В СК сообщили, что причиной пожара стали проводившиеся в здании сварочные работы. Возгорание произошла в гипермаркете OBI, который является частью ТЦ «Мега Химки».

СК завел уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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