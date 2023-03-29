Владимир Рогов сообщил об отключении электричества в Мелитополя после обстрела ВСУ

В Мелитополе после обстрела аварийно отключили электричество

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о разрушениях в Мелитополе после обстрела города со стороны ВСУ.

«В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, при обстреле повреждения получили объекты системы электроснабжения, в Мелитополе и некоторых ближайших поселках прекратили подачу электричества. Зафиксированы также попадания в объекты на территории локомотивного депо.

Аварийные службы начали восстановительные работы. По предварительным данным, в результате обстрела никто из жителей не пострадал.

«После утреннего обстрела в Мелитополе продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии. На данный момент остаются без электричества жители Нового Мелитополя, Семёновки и Тамбовки», — написал Рогов.

Мелитополь попал под обстрел в 5:30 утра. Город регулярно подвергается ударам. В последний раз местная администрация сообщала об обстрелах 27 марта, тогда были повреждены помещения многопрофильного колледжа.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября прошлого года. Мелитополь в начале марта этого года официально стал административным центром региона. Город Запорожье остается под контролем украинских сил.