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ФСБ сообщила о планах поджигателя военкомата в Угличе вступить в ВСУ

ФСБ: осужденный за попытку поджога военкомата Попов планировал вступить в ВСУ

Осужденный на восемь лет за попытку поджога военкомата в Ярославской области Денис Попов собирался совершить диверсии на территории России и вступить в ВСУ, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Как утверждают в ведомстве, Попова завербовали в ряды одной из террористических организаций.

«По указанию своих кураторов фигурант в социальных сетях призывал к совершению преступлений в отношении участников специальной военной операции, а также планировал проведение террористических актов в отношении административных зданий, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», — заявили в ФСБ.

Попова задержали в июле 2022 года при попытке поджечь военкомат Угличского района. Для этого он использовал самостоятельно изготовленную бутылку с зажигательной смесью.

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 280 УК (покушение на террористический акт и призывы к экстремистской деятельности). Попова приговорили к восьми годам лишения свободы — три из них в тюрьме, а остаток в исправительной колонии строгого режима.

После начала военной операции в России не раз задерживали поджигателей военкоматов. В начале марта суд приговорил к семи годам 21-летнего призывника, которого признали виновным в поджоге военкомата во Владивостоке. Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК (теракт). Первые два года он проведет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

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ФСБ ВСУ Ярославская область поджог военкомат
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