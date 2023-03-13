Житель Ярославской области получил 8 лет за попытку поджечь военкомат

Жителя Углича Дениса Попова осудили на восемь лет за попытку поджечь военкомат

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Жителя Углича Дениса Попова приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ярославской области, передает «РИА Новости».

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 280 УК (покушение на террористический акт и призывы к экстремистской деятельности).

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, из них три года в тюрьме, остаток в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ФСБ. После выхода на свободу Попов два года не сможет администрировать сайты.

Попова задержали в прошлом июле при попытке поджечь военкомат Угличского района. Для этого он использовал самостоятельно изготовленную бутылку с зажигательной смесью. В ФСБ добавили, что прежде осужденный призывал в соцсетях совершать преступления против участников военной операции на Украине и намеревался поджечь военкомат и устроить диверсию на железной дороге.

РБК обратился за комментарием во 2-й Западный окружной военный суд и направил запрос в УФСБ по Ярославской области.

После начала военной операции в России не раз задерживали поджигателей военкоматов. В начале марта суд приговорил к семи годам 21-летнего призывника, которого признали виновным в поджоге военкомата во Владивостоке. Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК (теракт). Первые два года он проведет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.