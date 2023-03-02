ФСБ задержала в Свердловской области планировавшего поджог военкомата

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал поджечь административное здание в закрытом городе Новоуральск Свердловской области, сообщила РБК пресс-служба УФСБ по региону.

«При подготовке к реализации преступного умысла задержан 44-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Новоуральске террористический акт», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в квартире задержанного обнаружили три самодельных зажигательных устройства и вещества, предназначенные для их изготовления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (Приготовление к террористическому акту). Его арестовали. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

ФСБ опубликовала видео, на котором мужчина признается, что он собирался кинуть в окно военкомата коктейль Молотова, который он сам сделал.

25 февраля Тобольский городской суд арестовал 15-летнего школьника, который, по версии следствия, планировал поджечь военкомат. Подростка обвиняют в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК). По данным пресс-службы суда, девятиклассник планировал устроить пожар 23 февраля. «Парень взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодых людей на дороге к случаю», — рассказывали в пресс-службе.