Рябков назвал идею создать трибунал по Украине «цацкой» США

Рябков: идея создать международный трибунал по Украине стала «цацкой» у США и их союзников

Сергей Рябков (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Власти США давно вынашивают идею о создании международного трибунала по Украине, такие предложения стали «развлечением», заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Они [США] давно с этой цацкой играют. Придумали ее для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речовку вслед за ними. Ну пусть — у них такие развлечения», — заявил Рябков.

29 марта заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США поддержали идею создать объединенный международный трибунал по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.

По его словам, американская сторона считает, что трибунал должен пользоваться широкой международной поддержкой, особенно со стороны европейцев, и «в идеале» располагаться в одной из стран Европы.

В посольстве России в США заявили, что высказывания американского руководства о поддержке спецтрибунала против России из-за военной операции на Украине являются откровенной профанацией. Диппредставительство обвинило США в лицемерии и цинизме относительно преступлений украинских властей, «на протяжении многих лет терроризирующих мирных жителей».



С предложением создать трибунал в конце ноября прошлого года выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, он должен быть создан при поддержке ООН и ближайших партнеров Евросоюза. Странам Евросоюза не удалось договориться о создании такого суда.