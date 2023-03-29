Посольство осудило США за поддержку спецтрибунала против России

Высказывания американского руководства о поддержке спецтрибунала против России из-за военной операции на Украине являются откровенной профанацией. Об этом заявили в посольстве России в США.

«Оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях — ни что иное, как элемент русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны», — отметило посольство в заявлении.

Диппредставительство обвинило США в лицемерии и цинизме относительно преступлений украинских властей, «на протяжении многих лет терроризирующих мирных жителей».

29 марта США поддержали создание международного трибунала по Украине против России. По словам официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, США считают, что трибунал должен пользоваться широкой международной поддержкой, особенно стороны европейцев.

С предложением создать спецтрибунал для расследования действий России на Украине в ноябре 2022 года выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что специальный суд должен быть создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров Евросоюза. Странам Евросоюза не удалось договориться о создании такого суда.

В Кремле инициативу осудили и заявили, что подобный процесс далек от легитимности. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.