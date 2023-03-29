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Володин напомнил об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Спикер Думы Володин: индексация социальных пенсий на 3,3% обеспечит их рост выше инфляции
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,3%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о законах, вступающих в силу в апреле.

Он отметил, что социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к индексации на 10%, которую проводили в июне 2022 года. Это обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции. По словам Володина, изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, в частности, тех, кто получает выплаты по инвалидности или потере кормильца.

В Минтруде объясняли, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В случае с социальными выплатами она традиционно проводится один раз в год — 1 апреля. В 2022 году правительство индексировало социальные пенсии дважды: в апреле — на 8,6% и в июне — на 10%.

С 1 января этого года были проиндексированы прожиточный минимум на 3,3%, страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 4,8% и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,3%. Индексация проходила в два этапа: с 1 июня 2022 года — на 10%, а также с 1 января.

Страховые пенсии по старости для неработающих россиян в среднем выросли до 21 864 руб. Прожиточный минимум увеличился до 14 375 руб., для трудоспособного населения — до 15 669 руб., для пенсионеров — до 12 363 руб., для детей — до 13 944 руб. МРОТ с 1 января составляет 16 242 руб.

Теги
Вячеслав Володин индексация индексация пенсий Инфляция
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