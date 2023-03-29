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В России стартовали командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс»

Минобороны: в Сибири стартовали командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс»

В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с комплексами «Ярс». Всего в учениях задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК (подвижными грунтовыми ракетными комплексами. — РБК) «Ярс», — говорится в сообщении.

Во время учений «Ярсы» проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам. Комиссия Командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, добавили в министерстве.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Принят на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

В середине марта российское Минобороны сообщило о начале совместных военно-морские учений России, КНР и Ирана. Учения под названием «Морской пояс безопасности-2023» проходили в районе порта Чахбехар в Исламской Республике Иран. Со стороны России в них принимал участие отряд кораблей Северного флота — фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама». 

В феврале 2023 года в акватории Индийского океана также прошли совместные учения России, Китая и ЮАР. В Минобороны последней говорили, что маневры помогут «повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трех стран-участниц». В США выразили беспокойство решением ЮАР проводить военные учения с Россией, пока та проводит военную операцию на Украине.

Теги
учения военные учения РВСН Ярс Минобороны
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