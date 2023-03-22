Черноморский флот: корабли флота во время учений отразили удар крылатых ракет

Черноморский флот на учениях отразил удар крылатых ракет по кораблям

Черноморский флот уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

Согласно сценарию учений, группировка «кораблей противника» осуществила «массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота».

В ответ расчеты противовоздушной обороны кораблей уничтожили все крылатые ракеты «противника» огнем зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, сообщает Минобороны.

В учениях принимали участие фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Пытливый», а также малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек» и ракетные катера Р-60 и «Ивановец».

Накануне, 21 марта, малые ракетные корабли «Грайворон», «Вышний Волочек» и «Ингушетия» провели в Черном море артиллерийские стрельбы, сообщало Минобороны.

Тогда, согласно сценарию учений, корабль условного противника попытался установить минные заграждения на морских путях российского флота. Беспилотник морской авиации и сил противовоздушной обороны нашел цель, а малые ракеты выдвинулись в этот район, нашли и уничтожили корабль условного противника — корабельный морской щит-мишень. После этого они выполнили стрельбу по макетам плавающих мин.