Минобороны: Россия начала совместные учения с Китаем и Ираном в Аравийском море

Минобороны сообщило о начале учений в Аравийском море с Китаем и Ираном

В Аравийском море начались совместные военно-морские учения России, КНР и Ирана, сообщает Минобороны в Telegram.

Учения под названием «Морской пояс безопасности — 2023» проходят в районе порта Чахбехар в Исламской Республике Иран. Со стороны России в них принимает участие отряд кораблей Северного флота — фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама». Также участвуют эскадренный миноносец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», иранские фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор» и другие корабли.

На первом этапе моряки на картах отработают «розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море», проведут совместные инструктажи и тактические летучки. С 16 по 17 марта пройдет морской этап: участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, проведут дневные и ночные стрельбы. Кроме того, в программу учений входит отработка освобождения захваченного судна, оказание помощи терпящим бедствие кораблям и другие сценарии. После завершения учений, 18 марта, военные моряки трех стран подведут итоги совместной работы.

Военно-морские учения Ирана, России и Кита проходят ежегодно. В январе 2022 года они состоялись в Индийском океане.

В феврале 2023 года в акватории Индийского океана также прошли совместные учения России, Китая и ЮАР. В Минобороны последней говорили, что маневры помогут «повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трех стран-участниц». В США выразили беспокойство решением ЮАР проворить военные учения с Россией, пока та проводит военную операцию на Украине.